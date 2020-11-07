تراند اليوم : من يقف وراء صناعة فيروسات الإنترنت؟

شد موقع إرشيفي للفيروسات الإلكترونية، بعد خمسة أيام من إطلاقه، آلاف الزوار على شبكة الإنترنت.

وبحسب تقرير لشبكة "بي بي سي"، فإن بعض هذه البرامج الخبيثة، تظهر في صورة رسوم متحركة أو رسائل، في حين كان البعض منها يحث مستخدمي الأجهزة المصابة على لعب إحدى ألعاب الكمبيوتر.

وقال مايكو هايبونين، خبير أمن الإنترنت والقائم على الموقع، إن الكثير من هذه الفيروسات من تصميم "قراصنة سعداء" لا يبغون ضررا، وليس قراصنة يرتكبون أعمال الجريمة المنظمة.

وتعود جميع هذه الفيروسات إلى حقبة ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وقد جُردت جميع النسخ المعروضة من تلك الفيروسات على الإنترنت من قدراتها على إلحاق الضرر، لكنها تظل تعرض رسائلها من خلال نوافذ مستقلة.

وأضاف هايبونين: "اخترت فقط الفيروسات المثيرة".