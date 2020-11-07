تراند اليوم : بالصور: بعد صراع طويل مع المرض... الرجل الشجرة يلقي حتفه

وكالات/ الخليج 365

بعد صراع طويل مع مرضه النادر، توفي ديدي كوسوارا الملقب بـ”الرجل الشجرة” بسبب الثآليل التي تغطي جسمه، خصوصا أطرافه، دون أن يحقق حلمه بالعلاج.



الرجل الإندونيسي البالغ من العمر 42 سنة، فقد عمله وتأثرت نفسيته، قبل وفاته، جراء نفور الناس منه بسبب شكله الجديد الذي تشبه فيه أطرافه جذوع الأشجار.



ومرض الشجرة، الذي تسبب في وفاة ديدي يسمى علميا “نسيج البشرة الثؤلولي” (HPV)، وهو حالة نادرة للغاية تنتج عن طفرة جينية تتحول إلى مرض جلدي.



وتسبب هذا المرض لديدي في التهابات غير منضبطة ونمو لثآليل متقشرة تشبه جذوع الشجر، كما تسبب له في مشكلات صحية أخرى، كالتهاب الكبد واضطرابات المعدة، قبل أن يودي بحياته.



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وكان ديدي قد تخلص من جميع الثآليل التي على جسده عام 2008، بعد إجراء عملية جراجية تكللت بالنجاح، لكن الثآليل نمت على أطرافه من جديد.