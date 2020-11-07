تراند اليوم : فرنسا تفرض قيودا على نقل الدم بسبب فيروس زيكا

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ماريسول تورين يوم الأحد أنه سيتعين على القادمين من بلدان انتشر فيها فيروس زيكا الانتظار 28 يوما على الأقل قبل التبرع بالدم لتجنب أي خطر لانتقال المرض.

وينتقل فيروس زيكا بشكل أساسي عن طريق البعوض وهو ينتشر بسرعة في الأمريكتين وقد أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية.

وأعلنت البرازيل في الأسبوع الماضي ظهور حالتي إصابة بالمرض عبر نقل دم من متبرعين مصابين بفيروس زيكا.

وقالت تورين في مقابلة مع إذاعة (يوروب 1) ومحطة (إي تيليه) التلفزيونية وصحيفة (لو مونداي) اليومية إن “من يأتي من منطقة ينتشر فيها زيكا لا يمكنه التبرع بالدم لمدة 28 يوما.”

ونُصحت أيضا النساء الحوامل بإبلاغ السلطات إذا ما كن قد سافرن إلى أي من مناطق انتشار المرض.

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وسجل وجود فيروس زيكا في 30 دولة منذ ظهوره للمرة الأولى في الأمريكتين في العام الماضي وارتبط بولادة آلاف الأطفال المصابين بصغر حجم الرأس المترافق في الغالب مع ضمور بالمخ.

ولا يوجد علاج للمرض أو لقاح للوقاية منه.

وأشارت تورين إلى تسجيل 18 حالة إصابة بفيروس زيكا في الأراضي التابعة لفرنسا مثل جزر المارتينيك وجواديلوب وكذلك جويانا المتاخمة للبرازيل.