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تراند اليوم : سكر الحمل لا يتنقل لطفلك عبر الرحم والرضاعة

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تصاب بعض الحوامل بمرض السكر فى فترة الحمل لأسباب مختلفة منها البدانة ووجود عوامل وراثية وأسباب أخرى وينتاب السيدة المصابة بسكر الحمل شعور الخوف من أن ينتقل المرض لطفلها وهو فى رحمها أو بالرضاعة بعد ولادته أو تستمر هى "أى الأم" مصابة بالسكر بعد الولادة.

ويقول الدكتور حسنى الفيومى استشارى الباطنة والسكر بمستشفى الطلاب التابعة لجامعة المنوفية، إن مرض السكر فى الغالب لا يتنقل عن طريق الرضاعة أو الحمل لذلك لا يشترط انتقال السكر إلى الجنين أو الرضيع عكس فيروس B الذى ينتقل عن طريق الحمل والرضاعة.

ويوضح استشارى الباطنة والسكر أن سكر الحمل يصيب الحامل فقط فى فترة الحمل ويختفى بمجرد الولادة ولذا يطلق عليه اسم "السكر المؤقت".

ويتابع حسنى: إصابة المرأة بسكر الحمل لا يمثل خطورة على جنيها بشرط اتباعها تعليمات الطبيب وتناول أدوية السكر بانتظام ناصحًا المصابة بسكر الحمل بقياس مستوى السكر بعد الولادة بأسبوعين أو ثلاثة وإذا وجدت مستوى السكر منضبطًا فعليها التوقف عن تناول أدوية السكر.

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