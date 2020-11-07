تراند اليوم : تعرف على عيادة المسالك البولية والاضطرابات الجنسية

أبلغ من العمر 38 سنة متزوج من 10 سنوات ولا يوجد في تحاليلي حاليا حيوانات منوية.. وقد قمنا بعمل الحقن المجهري مرتين قبل 5 سنوات ولم تنجح، وكان يوجد لديّ حيوانات منوية قليلة ذلك الوقت اما الان فمعدومة.. ما هو الحل وشكراً؟

- إذا ما أظهر الفحص النسيجي على خزعات استئصلت من الخصية وجود حيوانات منوية وانتاج بجميع مراحله فقد يعني ذلك حصول انسداد في البربخ أو في الأسهر والقنوات الدافقة التي يمكن معالجته جراحياً بطريقة مجهرية بنجاح جيد في بعض تلك الحالات. وأما في حال وجود ضمور جزئي في الخصية نفسها مع تخاذل الانطاف يتم استئصال الحيوانات المنوية بالطريقة المفتوحة او الافضل منها بالطريقة المجهرية وتلقيحها في البويضات مع احتمال حصول حمل بمعدل حوالي 30٪ إلى 50٪ من تلك الحالات بعون الله وتوفيقه. كما ينصح بأخذ بعض العلاجات التنشيطية قبل عملية الاستئصال على حسب كل حالة والتي قد تساعد في زيادة فرصة الحصول على حيامن قادرة على التخصيب.

حادث مروري

* أنا شاب أبلغ من العمر 23 سنة، مشكلتي تبدأ من يوم ما تعرضت لحادث مروري منذ 5 سنين وكانت الاصابة في العمود الفقري في الفقرات الصدرية الخامسة والسادسة مع اصابة بالغة في الحبل الشوكي ومن وقتها صرت عاجزا عن الحركة وعدم الاحساس في الاطراف السفلية نتيجة الحادث والمشكلة التي اريد حلا لها منكم يا دكتور اني أعاني من عدم القدرة على التحكم في البول ومركب قسطرة أسفل البطن من وقت الحادث وتسبب لي مشاكل التهابات؟ فهل من حل لكي استغني عن القسطرة حيث الأطباء يقولون عندي المثانة عصبية ومتشنجة لا تقبل البول أكثر من ربع ساعة؟ فهل من جديد في الطب يجعلني استغني عن القسطرة وشكراً.

أما السؤال الثاني بخصوص الانجاب أنا عندما استخدم حبوب الفياغرا للتنشيط الجنسي يحصل عندي انتصاب كامل ولكن لا يوجد قذف فما الحل وهل من علاج أو اجهزة تعويضية لحل تلك المشكلة أم لا أمل وأصبح أسير المرض واليأس وبماذا تنصحونني؟

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- ان الأعراض البولية التي تشكو منها يا أخي الكريم تعود إلى مثانتك العصبية نتيجة الحادث السابق مع افراط في نشاطها وقلة سعتها وحصول تقلصات غير إرادية فيها تسبب لك السلس البولي. ومن الناحية الطبية وبعد اجراء التحاليل المخبرية والاشعة على الجهاز البولي والفحص البولي الديناميكي بالجهاز الالكتروني يمكن تأكيد التشخيص وقياس سعة المثانة والضغط داخلها وتأثيرها على الوظيفة الكلوية. ومن الناحية الطبية لا انصح مطلقا باستعمال القسطرة التي قد تسبب التهابات بولية عديدة وحصيات والتهابات كلوية ويفضل استعمال العقاقير لزيادة سعة المثانة وكبت التقلصات غير الإرادية مع احتمال وجوب استعمال قسطرة كل 4 الى 6 ساعات لإفراغ المثانة، واما إذا ما فشل هذا العلاج الدوائي فيمكن حقن عضلات المثانة ب «البوتوكس» أو ترقيعها بقطعة من الامعاء لزيادة حجمها وسعتها ولاتاحة الفرصة للمريض بتفريغها تلقائيا أو بواسطة القسطرة بطريقة دورية.

واما من ناحية القذف فإذا لم يكن هنالك تجاوب للعلاج الدوائي وفي حالات العقم يمكن رشف الحييات المنوية من المثانة بعد الاستمناء أو المعاشرة وتقلية البول بالعقاقير أو فرز مادة قلوية في المثانة قبل المعاشرة ثم يمكن عندئذ استعمال الحيامن المنوية من السائل المنوي المقذوف وتلقيحها إما في عنق الرحم أو في الرحم نفسه. ونجاح تلك الوسيلة في حدوث الحمل يصل إلى حدود 30%، وإذا ما فشلت فيمكن اللجوء الى رشف الحيوانات المنوية من البربخ أو الخصية وتلقيحها في البويضات مع أمل حمل يتعدى 50% إن شاء الله.

آلام في الخاصرة

* لدي موعد لاجراء فحص بالاشعة الملونة على الكلى لتحديد مشكلة آلام معي في الخاصرة منذ فترة طويلة طويلة. سؤالي يادكتور هل يؤثر استخدام مثل هذا الفحص على عمل الكلية وهل يؤدي للعقم؟

- الفحص الملون بالاشعة للمسالك البولية هو تصوير الكلى والحالبين والمثانة عن طريق حقن الصبغة الملونة في وريد اليد وعندها ستقوم الكلى بالتخلص من الصبغة من خلال الحالب إلى المثانة وفي أثناء ذلك سيتم اخذ مجموعة من صور الأشعة السينية لتحديد المشكلة اثناء مرور الصبغة. يفيد هذا الفحص في تشخيص اسباب التهابات المسالك البولية والتعرف على وجود عيوب خلقية او حصوات او اورام في المسالك البولية. لاينصح باجراء مثل هذا الفحص لمرضى الفشل الكلوي او ممن يعانون من ضعف في اداء الكليتين كما انه لا يعمل في حالات الحساسية المفرطة ومرضى الربو الشديد، كما يجب الا يعمل هذا الفحص للحوامل. في غيره من الحالات يعتبر الفحص آمنا مع مضاعفات طفيفة خاصة اذا ما تبعت التعليمات التي تعطى عادة من قبل اخصائي الاشعة قبل وبعد الفحص. كما اود الاشارة انه لا يوجد دليل علمي ملموس يثبت تأثير هذه الاشعة المحدودة على الانجاب.