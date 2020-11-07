الاكثر متابعة اليوم - السورية نسخة عن هيفا وهبي ولماذا لا تقاضيها؟ – صور

لانعرف ما تعانيه السورية رولا منصور التي تسمي نفسها إعلامية، رغم أننا لم نشاهد لها أي برنامج على شاشة سورية أو عربية، وكل ما عرفناه عنها حلوها ضيفة على برامج فنية لأنها تشبه النجمة اللبنانية، هيفاء_وهبي.

رولا منصور، التي خضعت لعشرات عمليات التجميل، لتصبح نسخة عن هيفاء، لا تتوقف عن لعب شخصية الديفا، تلتقط الصور مع معجبي هيفاء، وتغرق مواقع التواصل الاجتماعي بصورها المحسنة بالفوتوشوب.

المذيعة السورية، كما تدعي نشرت منذ قليل صورة ضهرت من خلالها بالكمامة، وبدت نسخة طبق الاصل عن هيفاء، لدرجة أننا لا نستطيع التفريق بينهما.

لكن هيفاء تلتزم الصمت ولا تعلق عليها، ربما لأنها طيبة زيادة عن اللزوم أم سئمت من تقليد الكثيرات لها بشراسة، وكان من المفروض أن ترفع عليها دعوى قضائية، لتمنعها من التلاعب بالأخرين، كما فعلت سابقا مع هيفا_ماجيك.