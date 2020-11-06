مهرجان الجونة يصيب عدة ممثلين مصريين بفيروس كورونا !

أعلن عدد كبير من الفنانين والفنانات المصريات، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب مشاركتهم في مهرجان الجونة السينمائي، الذي نظم في ظل تفشي فيروس كورونا في القاهرة.

و من أبرز من أعلنوا إصابتهم ، الممثلة نشوى مصطفى، التي قالت إن أشعة مقطعية على الرئة أثبتت إصابتها بالوباء.

وأثارت القلق على صحتها، باستنجادها بوزارة الصحة المصرية في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، موضحة أن بروتوكول العلاج لم يجد نفعا.

وقالت: "أموت حرفيا.. بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدني من وزارة الصحة ويقولي أروح أنهي مستشفى".

ومن جانبه، كتب الإعلامي معتز الدمرداش، الجمعة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: إصابة الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي بفيروس كورونا المستجد.





لكن داود رد عليه ضمنيا، قائلا إنه مستغرب من الأنباء التي تحدثت عن إصابته وزوجته علا رشدي بالفيروس، قائلا إنهما ليسا متأكدين من حالتهما حتى الآن.

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وفي ذات السياق، ذكرت وسائل إعلام مصرية أنها حصلت على معلومات تفيد بأن الممثلة بسمة أصيبت بالوباء، مما وضعها في دائرة العزل، لكن بسمة لم تعلن إصابتها حتى الآن.





أما الممثلة زينب غريب فقد كتبت "ستوري" نشرتها على حسابها بـ"إنستغرام" أنه تبين إصابتها بمرض "كوفيد-19"، وطالبت كل من تعامل معها "بأخذ الاحتياطات اللازمة". وفق سكاي نيوز عربية





في حين كتبت الممثلة يسرا على حسابها الرسمي في "إنستغرام" أنها أجرت اختبارين لفيروس كورونا، وكانت النتيجة سلبية.





يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي قد لاقى موجة من الانتقادات والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تنظيمه في ظل تفشي جائحة كورونا في منطقة الغردقة على ساحل البحر الأحمر الأسبوع الماضي.