تويتر يحظر حساب مستشار ترامب بعد دعوته لفعل "إجرامي"

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مساء اليوم الجمعة، إن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قام بحظر حساب مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب السابق ستيف بانون.

وأوضحت الصحيفة، أن تويتر قامت بحظر حساب بانون، بعد دعوته إلى "قطع رأس" الدكتور أنتوني فاوتشي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي.

وأشارت إلى أن تويتر قام بحظر حساب ستيف بانون، بدعوى "مخالفته قواعد التعليقات".

وأوضح المصدر أن بانون دعا إلى قطع رأسي كبير خبراء الأمراض المعدية فاوتشي، ومدير "إف بي آي" راي، وعرض رأسيهما خارج البيت الأبيض. وفق سكاي نيوز عربية

وقال بانون في مقطع فيديو: "تبدأ فترة الولاية الثانية بإقالة راي وفاوتشي، رغم أنني أريد أن أذهب إلى ما هو أبعد، لكن الرئيس رجل طيب القلب".