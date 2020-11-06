تراند اليوم : جربي طبق اليوم الأرز المقلي على الطريقة الصينية

- يُغسل الأرّز في الماء البارد، ثم يُصفّى ويُضاف، مع 600 مللتر من الماء، إلى قدر عميقة.

- يغطى القدر عندما يغلي الأرز وتُخفّف حرارته ويُطهى لمدّة 10 دقائق، ثم يُصفّى ويُغسل بالماء البارد.

- توضع المصفاة فوق القدر ويُضاف الأرّز وبواسطة الملعقة الخشبيّة وتُصنع 6 حفر في القدر وذلك ليبرد بسرعة.

- يُخفق البيض، مع ملعقة صغيرة من البصل وقليل من الملح.

- يُقلى مزيج البيض مع ملعقة من الزيت ، ثم يوضع جانباً.

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- تُمسح المقلاة وتُحمّى الكميّة المتبقيّة من الزيت، ويُضاف الروبيان والدجاج والبازيلاء، وتُطهى على نار قويّة، لبعض الوقت.

- تُسكب صلصة الصويا ويُقلى المزيج لدقائق إضافيّة، ثم يُضاف الأرّز، مع المزج برفق، ثم البيض والكمية المتبقيّة من البصل ويُنثر الملح.

- قدّمنا لكِ الارز المقلي على الطريقة الصينية، جرّبيه وأخبرينا بتجربتك.