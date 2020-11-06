تراند اليوم : رياحنة: يعمل على تنشيط السياحة إلى شرم الشيخ من خلال "الرهينة"

بعد إيقاف بعض الدول رحلاتها السياحية الجوية إلى شرم الشيخ، يحاول كثير من الفنانين إعادة تنشيط السياحة في مدينة شرم الشيخ كلٌ حسب طريقته وسبل تقديمه.

وبادر بذلك الفنان منذر رياحنة، للمساهمة في تنشيط حركة السياحة، فقام بتصوير أجزاء من حلقات برنامجه الجديد "الرهينة" ، وذلك بالاتفاق مع جهة إنتاج البرنامج.

من جهة أخرى ، غادر رياحنة إلي لبنان لتصوير مشاهده بالفيلم القصير "بومبونيه"والذي يتحدث عن معاناة المسجونين الفلسطينيين ، على أن يعود عقب الانتهاء من مشاهده إلي القاهرة ، لعقد جلسات عمل لفيلمه الجديد الذي رفض الإفصاح عن تفاصيله في الوقت الحالي قبل الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالفيلم.

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وكان آخر ظهور للفنان منذر رياحنة في مهرجان الحياة للدراما والإبداع الفني ، الذي أقيم في مدينة بورسعيد مؤخرا ، حيث تم تكريمه مع مجموعة من الفنانين طارق لطفي ، إياد نصار ، فريال يوسف ، ريهام عبد الغفور ، إيهاب فهمي ، مجدي كامل.

كما تم تكريم الفنانة مادلين طبر وبثينة رشوان ودنيا عبدالعزيز والمطرب محمد رشاد نجم برنامج "آراب أيدول" وأحمد كرارة والمطرب سامر أبو طالب والفنان فراس سعيد.

وكانت بعض الدول علقت رحلاتها الجوية إلى المدينة لحين انتهاء التحقيقات في حادث الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء ، على الرغم من عدم صدور أي تقارير من أي جهة رسمية تؤكد تعرض الطائرة الروسية لأي هجوم.

