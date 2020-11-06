تراند اليوم : سما المصري بشورت قصير أظهر مفاتنها وصدرها – فيديو

سافرت الرقاصة المصرية إلى هولندا ومنها إلى مدينة برشلونة العاصمة عبر القطار، وشاهدت مباراة فريق برشلونة العالمي.

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ونشرت فيديو أثناء تواجدها في القطار، وارتدت شورت قصيرًا جدًا أظهر مفاتن جسدها بشكل واضح، ولا يمكنها إلا إثارة الجدل، وكانت تقترب من الكاميرا لتظهر صدرها أيضًا.

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وقالت إنها كانت في استاد برشلونة وإنها في القطار لتذهب إلى برشلونة العاصمة وستوثق رحلتها بفيديوهات كثيرة..

تعرضت كالعادة لإنتقادات كثيرة ولتعليقات معيبة بحقها ولم تكترث ويبدو أنها تحب الشتائم والألفاظ النابية ولا تحذف خاصية التعليقات، بل تستفز النشطاء أكثر بطريقة كلامها وعرضها لجسدها.

https://www.instagram.com/p/B0waWYqHdWE/