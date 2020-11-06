تراند اليوم : تحديد مكان دفن بدر الماص طليق شوق الهادي بعد مصرعه في حادث مروع

خيم الحزن على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بوفاة أحد مشاهير تطبيق سناب شات، بدر الماص طليق شوق الهادي.

وتداولت أنباء في الساعات الأولى من صباح اليوم، على مواقع التواصل بوفاة الشاب، بدر الماص في الولايات المتحدة الأمريكية.

وثق اللحظات الأخيرة قبل وفاته

وكان محمد الماص ابن عم مشهور سناب شات الراحل، أول من أعلن خبر وفاة بدر الماص، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، مغردًا: «إنا لله وإن إليه لراجعون انتقل إلى رحمة الله ولد عمي بدر خالد الماص ادعوله بالرحمة #بدر_الماص».

وأثار خبر الوفاة عاصفة من التغريدات الحزينة في نعي الشاب الراحل طليق الفنانة الكويتية الشابة شوق الهادي.

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بدورها، أكدت الفنانة شوق الهادي، عبر حسابها الشخصي، خبر الوفاة ، بنشر صورة على حسابها بتطبيق انستقرام وعلقت عليها قائلة: «انتقل إلى رحمة الله طليقي بدر خالد الماص، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، وستقام عليه الصلاة حين وصول جثمانه من أمريكا».

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وتداول بعض المستخدمين من متابعي الراحل، ما وصفوه بأنه «اللحظات الاخيرة في حياة طليق الفنانة شوق الهادي»التي وثقها بمقطع فيديو كان يصوره ويبثه عبر حسابه بتطبيق سناب شات ويظهر فيها وهو يقود دراجة نارية بأحد الطرق السريعة بسرعة فائقة قبل أن يتعرض لحادث مروري مروع.

شوق الهادي وطليقها

وزادت شهرة بدر الماصبعد المشاكل التي تعرضت لها الفنانة شوق الهادي منه مؤخرا مما أدى إلى مطالبتها بالطلاق وعادت إلى الكويت بعد أن عاشا معًا سنوات في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصفت شوق الهادي، في وقت سابق، سنوات حياتها الزوجية مع بدر الماص بـ«المؤلمة».

وشوق الهادي من مواليد شهر ديسمبر 1996 في دولة الكويت من فئة البدون أي لا تحمل الجنسية الكويتية بدأت حياتها الفنية عام 2007 من خلال المشاركة في بعض الأدوار مع شقيقتها فرح الهادي زوجة عقيل الرئيسي في عام 2015 وتزوجت من بدر الماس وابتعدت عن الحياة الفنية بعد زواجها لكنها عادت بعد انفصالها عنه عام 2017 .