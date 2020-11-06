شكرا لبحثكم عن خبر أحبي زوجك بسبع طرق! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جميعنا بحاجة إلى الحب، خاصة حب شريك الحياة، وإذا أحببتِ زوجك بطريقة صحيحة، وجعلته يشعر به، فسوف يسعى إلى إرضائك.

1- أحبي زوجك كما هو العشق الحقيقي هو أن تحبي زوجك كما هو، حتى إن لم يكن الأجمل، أو الأغنى، حتى إن لم يكن محبوباً من الجميع، تقبّلي أنتِ عيوبه وأحبيه كما هو

2- أحبي زوجك لما يقدمه لكِ ولأسرتكم بالتأكيد أنتِ تحبين زوجك وتقدّرين مجهوده، ولكنه بحاجة إلى أن يشعر بهذا، لذلك لا تبخلي بكلمات الشكر والتقدير لما يقدمه لكِ ولأسرتكم، والثناء عليه لما يتحمله من مسؤوليات كبيرة.

3- أحبي زوجك كعاشقة لا تنتظري أوقاتاً معينة لتعبري فيها لزوجك عن حبك له، كوني مثل العشاق الذين ينتهزون أي فرصة للتعبير عن عشق بعضهم بعض.

4- أحبي زوجك بالإنصات إليه زوجك بحاجة إلى الحديث معكِ دون مقاطعته، وأن يشعر أنكِ تنصتين إليه بشغف واهتمام، هذا يشعره بالاحترام وبأنكِ موجودة إلى جانبه وتقدمين له الدعم غير المشروط دون ملل.

5- أحبي زوجك بإعطائه أولوية في حياتك مع زيادة المسؤوليات، قد يتراجع اهتمامك بزوجك، ولكن من حين لآخر يجب أن يشعر زوجك بأنه على قمة أولوياتك، حتى يشعر بأهميته في حياتك، ولا يضجر من تراجع اهتمامك به مقابل اهتمامك بأطفالك أو عملك.

6- أحبي زوجك بعدم إعطائه النصائح غير المرغوب فيها كثيراً ما يتحدث الرجل وكل ما يحتاج إليه هو الاستماع الجيد لما يقوله، ولكن تسرعكِ بإسداء النصائح، يشبه تعامل الأم التي تحاول السيطرة على طفلها، ما يدفعه إلى التمرد وتجنب التحدث إليها، لذلك احرصي على عدم إعطاء نصائح غير مرغوب فيها، ما دام زوجك لم يطلب نصيحتك بصراحة.

7- أظهري حبك لزوجك أمام الجميع المجاملة التي تقدمينها لزوجك في المنزل شيء، والتي تقدمينها له أمام الآخرين لها وقع آخر، فمجاملة زوجك وإظهار حبك وتقديرك له أمام الآخرين يزيد ثقته بنفسه، ويدفعه هذا إلى بذل المزيد من الجهد ليكون على مستوى محبتك وتقديرك له.