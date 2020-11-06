تراند اليوم : موقع علوم للجميع .. نتائج التاسع 2018 في سوريا و نتائج البكالوريا 2018 برقم الاكتتاب و الاسم

أعلنت وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2018 في سوريا و نتائج البكالوريا 2018 من خلال موقع وزارة التربية السورية عبر ادخال رقم الاكتتاب والاسم، ويمكنكم الاطلاع الان بسهولة على نتائج البكالوريا و التاسع في سوريا برابط مباشر.

ويمكن لأي طالب في المرحلة الثانوية أن يحصل علي نتيجة الثانووية العامة الخاصة بالشعبة المنتمي لها من خلال رقم الجلوس الخاص بها ورقم الإكتتاب وذلك فور اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم واعلان الاوائل علي المرحلة علي مستوي الجمهورية ،ليتم بعدها رفع نتيجة باقي الطلاب علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بسوريا حتي يسهل علي الطالب الوصول لها من خلال رابط نشط علي موقع الوزارة الإلكتروني وسوف نقوم بنشره لكم فور ظهور النتيجة.

يذكر أن الموقع الخاص بنتائج الثانوية العامة يتم نشر صور الطلاب الأوائل عليه مرفقة بدرجاتهم الذين حصدوها خلال أداء امتحانات الثانوية العامة ، فور إعلان النتيجة سيكون متاح للطلاب الإستعلام عن النتيجة وذلك سيكون علي كافة محافظا الإسكندرسية في أن واحد .

الموقع الأسرع (علوم للجميع) نقلاً عن وزارة التربية:

http://www.3lom4all.com/syria-results

الموقع (الرسمي) لوزارة التربية:

http://moed.gov.sy/site/