خبراء مصريون يحذرون من طقس يوم غد الجمعة

حذر خبراء الأرصاد الجوية المصرية، اليوم الخميس 5 نوفمبر2020، من طقس غد الجمعة المقبل.

وبحسب ما نشرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية، توقع خبراء الأرصاد سقوط الأمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة بفرصة تصل إلى 40% تقريبا.

وأضاف الخبراء بأن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ في معظم الأنحاء.

وفي نفس السياق ، أشار خبراء الأرصاد الجوية المصرية إلى أن سقوط الأمطار سيكون خفيفاً في بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وقد يصل إلى متوسطة على بعض المناطق في شمال الوجه البحري، وتحديدًا في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ. وفق سبوتنيك