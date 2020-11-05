تراند اليوم : طريقة تحضير ديك الحبش بالكريمة والخضار

نتبّل ديق الحبش بالملح والفلفل.

نسخّن 1 ملعقة طعام من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة ونقلب فيه الثوم، ثم نضيف ديك الحبش ونطهو حتى يصبح بلون بني فاتح ثم ننقله إلى طبق ونضعه جانباً.

نضيف ملعقة الطعام المتبقية من زيت الزيتون إلى المقلاة ونقلب فيها البصل حتى يصبح ليناً.

نضيف الفطر ونطهو لمدة ٣ دقائق على نار متوسطة، ثم نضيف الكوسا ونطهو لمدة 5 دقائق أخرى أو حتى تُطهى الكوسا إلى الحد المرغوب به. نتبّل بالملح والفلفل حسب الرغبة.

نعيد ديك الحبش إلى المقلاة ونحرك المكونات جيداً.

نضيف الكريمة ونغلي المزيج، ثم نضيف الزعتر وندع المزيج يغلي لمدة 5 دقائق.

نقدم الطبق مع الأرز أو الباستا.

