شاهد: مواطن أمريكى ينتخب هيفاء وهبى في انتخابات الرئاسة

قام أحد المواطنين في ولاية “ميشيجان” الأمريكية، بكتابة اسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أثناء اقتراع الرئيس الأمريكي الجديد، التي يخوضها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب ومنافسه ممثل الحزب الديمقراطي جو بايدن

وعلّق عدد من النشطاء على تويتر على الصورة: “بين ترامب وبايدن، نختار أيضا هيفاء”، و“هيفاء وهبي للرئاسة الأمريكية”.

كما علّقت هيفاء وهبي على الصورة، حيث شاركت متابعيها الخبر عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر مكتفية بوضع “إيموجي” ساخر.

وحتى الاَن، الاحتمالات تتصاعد بفوز مرشح الحزب الديمقراطي بايدن ، مع امتلاكه حوالي 264 مقعدا، بالإضافة إلى امتلاكه أغلبية نسبة الناخبين داخل ولاية نيفادا، وهو ما يجعل بايدن الأكثر ترجيحا للفوز بسباق الانتخابات الأمريكية الحالية وهو ما سيكون له تأثير قوي على سوق العملات.