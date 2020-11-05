شاهد: العثور على رسم قط طوله 35 متر

نشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، مقطع فيديو يرصد رسم القط الأثري، الذي تم اكتشافه في صحراء نازكا في بيرو.

وقال باحثون إن رسما أثريا لقط طوله 35 مترا، ويرجع تاريخه إلى ألفي عام في إحدى المناطق الصحراوية في بيرو، بينما لم يتم التعرف على طبيعته أو الهدف من وجوده في تلك المنطقة.

وتقول هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "خطوط نازكا، هي سلسلة من النقوش الصخرية القديمة التي تقع في صحراء نازكا في جنوب بيرو".

وقالت "دويتشه فيله": "اعتبرها اليونسكو موقعا للتراث العالمي في عام 1994، وتمتد على الهضبة القاحلة لأكثر من 80 كيلومترا بين بلدتي نازكا وبالبا على مسافة 400 كم جنوب ليما".