تراند اليوم : نتائج التوجيه .. نتائج التوجيه الجامعي 2020

نتائج التوجيه الجامعي في الجزائر تحميل وتنزيل نتائج التوجيه الجامعي 2020 ،وأصدرت وزارة التربية الوطنية في الجزائر نتائج المرحلة الاولى للتسجيلات والتوجيهات الجامعية الخاصة بالمرحلة الأولى في الجزائر ، لجميع الطلاب والطالبات الذين تمكنوا من التسجيل في المرحلة الاولى عبر موقع orientation esi dz الخاص بالتسجيلات الجامعية الجزائرية .

حيث يستطيع جميع المتمدرسين والأحرار الاستعلام عن نتائج التوجيهات الجامعية من موقع التسجيلات الجامعية 2020 عبر الموقع الرسمي للتسجيلات الجامعية، ويمكنكم الآن الاطلاع على نتائج التوجيهات الجامعية ومعرفة أسماء الشعب بكل جامعة التي ستكملون بها تعليمكم ومستقبلكم العلمي والمهني من هذا الموقع من خلال (/"> الرابط التالي )

يوفر موقع التسجيلات الجامعية الأولية 2020، كافة البيانات المتعلقة بإرشادات التسجيل وتدوين الرغبات، وكيفية إضافة الرغبات بدون حدوث معوقات أو أخطاء، والتي ينبغي على الطلاب مراعاتها وقرائتها جيداً قبل الخوض في عملية تدوين الرغبات.

التسجيلات الجامعية المرحلة الاولى 2020:-

انطلقت المرحلة الاولى للتسجيلات الجامعية للعام 2020 ، لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في البكالوريا في الجزائر والراغبين بالانتساب للجامعات الجزائرية في جميع الولايات .

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فقد أكدت وزارة التربية الوطنية أن التسجيلات الجامعية استمرت حتى الأربعاء 24 جويلية الجاري، وفق ما هو محدد في المنشور الوزاري رقم 01 المؤرخ في 18 جوان 2020 والمتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2020 /2020 الجزائرية .

كما وشرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من 15 جويلية الماضي في تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي تستمر إلى غاية الغد.

وتهدف هذه الأبواب المفتوحة على الجامعة إلى مساعدة الطلبة فى اختيار التخصص الأمثل الذي يلائمهم، حيث سخرت مختلف الجامعات كل الإمكانيات المادية والبشرية لاستقبال الناجحين لتوجيههم ومساعدتهم في إجراء تسجيلاتهم.

التسجيلات الجامعية 2020 2020 :-

وأعلنت وزارة التربية الوطنية مراحل للتسجيل بالنسبة للطلبة الجدد، تبدأ بالتسجيلات الأولية التي يشرع فيها ، إلى غاية المرحلة النهائية المقررة خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 12 سبتمبر القادم، وهو التاريخ الذي حددته الوزارة الوصية كآخر أجل للتسجيلات النهائية بعنوان السنة الجامعية 2020 /2020 على مستوى مختلف جامعات الوطن.

وتتضمن المرحلة الأولى ملء بطاقة الرغبات وإيداعها عبر الخط من خلال موقع الواب للتسجيلات الجامعية والإعلان عن نتائج التوجيه. وسيكون أمام الطلبة الجدد مهلة ثلاثة للقيام بالتسجيلات الأولية، لتأتي بعدها مرحلة تأكيد التسجيلات الأولية يومي 25 و26 جويلية الماضي .

وطالبت الوزارة من جميع طلاب البكالوريا الاستعلام عن نتائج التوجه الجامعي بالجزائر من خلال ( الرابط التالي ) فور الإعلان عنها استعداداً لانضمامهم للجامعة، ومتابعة الحاصلين على شهادات أجنبية ويتم حساب المعدل العام عليها.