خنزير يأكل الرجل الذي رباه!

كشفت صحيفة "يوكاتان تايمز" المكسيكية، اليوم الخميس عن حادثة مخيفة، لأحد مربي الخنازير في مزرعة بمدينة سيوداد ديل كارمن بولاية كامبيتشي في المكسكيك، إذ التهمه الخنزير الذي يعتني به ويطعمه.

وذكرت الصحيفة، أن أقارب الضحية واسمه هوغو، جاءوا لزيارته في مساء يوم 24 أكتوبر. لكنهم شاهدوا الرجل مرميا على الأرض في بركة من الدماء. كما لاحظوا أن خنزيرا يمضغ كتف ويد هوغو.

وعندما وصل مسعفو الصليب الأحمر إلى مكان الحادث، كان الأوان قد فات، بسبب فقدان هوغو للكثير من الدم، ومات قبل وقت طويل من وصول المساعدة الطبية. وفق "روسيا اليوم".

ودل التحقيق، على أن الرجل قام بتربية الخنزير وحرص على تسمينه لكي يذبحه في وقت لاحق. وبحسب أقاربه، شرب هوغو قبل وفاته بقليل، كمية كبيرة من الكحول.