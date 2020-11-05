الشرق الأوسط مهدد بخطر ارتفاع الوفيات لهذا السبب !

كشفت بحوث علمية ودراسات علمية، إن الشرق الأوسط مهدد بخطر ارتفاع الوفيات بسبب الوضع البيئي وتلوث الهواء بشكل غير طبيعي.

ونفذت فرق بحثية وعلمية على مدى 10 سنوات في إطار برنامج "ميسترال" الذي أُطلق في آذار/مارس 2010، بمشاركة أكثر من ألف عالم من 23 بلدا، تحليلاً لوضع البيئة في منطقة البحر المتوسط.

وكشفت نتائج الأبحاث، التي أعلن عنها الأسبوع الماضي، عن مشكلة حقيقية تعاني منها مدن شرق المتوسط، حيث سجلت مستويات عالية جدا ومقلقة من تلوث الهواء في السنوات العشر الأخيرة في مدن شرق البحر الأبيض المتوسط، خصوصا بيروت والقاهرة.

وبحسب النتائج التي رصدتها الفرق الدولية بتنسيق من المعهد الوطني للبحث العلمي في فرنسا، حول جودة الهواء في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، فإن هذه المشكلة من الممكن أن تسبب تبعات صحية جسيمة على السكان، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك.

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وأشارت أنييس بوربون، الباحثة في معهد الأرصاد الجوية الفيزيائية التابع للمعهد الوطني للبحث العلمي وجامعة كليرمون أوفيرن في فرنسا، إلى أن "تلوث الأوزون والجسيمات الدقيقة، وهما العائلتان الرئيستان من ملوثات الغلاف الجوي"، والتي تم تسجيل معدلات عالية منها في منطقة شرقي المتوسط.

وكشفت التحاليل عن وجود مستويات مرتفعة لتلوث الغاز مع ازدياد بكمية المركّبات العضوية المتطايرة مع الاتجاه شرق البحر المتوسط.

وقدر الباحثون أن مستويات الوفيات المرتبطة بالتلوث (التعرض للتلوث المزمن) في القاهرة، وجاءت النتائج كالتالي: "11 % من الوفيات غير العرضية لدى الأشخاص فوق سن الثلاثين ناجمة عن الجسيمات الدقيقة، و8 % عن ثاني أكسيد النيتروجين".

ولفت الباحثون إلى أن السبب الرئيسي لهذه المشكلة هو الانبعاثات الناتجة عن الحركة المرورية، بالإضافة إلى ضعف التشريعات الناظمة والضابطة لموضوع الانبعاثات والملوثات البيئية.