ببغاء ينقذ صاحبه من الموت

أنقذ طائر الببغاء، صاحبه من حريق كاد أن يودي بحياته، إذ أيقظه من نومه ليتمكن الهروب من النيران المشتعلة داخل منزله.

وكان أنتون إنغيوين، نائماً في الوقت الذي اشتعلت النيران في منزلة وبدأت رائحة الدخان في الانتشار في أنحاء المنزل، إذ قام الببغاء "إيريك" بإصدار أصوات عالية وكأنه يصرخ ليوقظ صاحبه، مع بدء رائحة الدخان في الانتشار داخل المنزل.

وقال الرجل الذي يعيش في بيرزبن بأستراليا: "سمعت صوت ضربة وبدأ إيريك في الصراخ، فاستيقظت وشممت رائحة دخان، فأخذته وخرجت بسرعة من الغرفة، ثم رأيت النيران تتصاعد في المنزل".

وتابع: "أخذت حقيبتي وخرجت مسرعا.. أشعر بالصدمة لأنني بخير"، حسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وقال أحد عمال الإطفاء: "لقد صرخ الببغاء قائلا (أنتون أنتون)، لتنبيه مالكه.. هناك أجهزة كشف للدخان في المنزل، لكن الببغاء نبه الرجل قبل أن تصدر الأجهزة إنذارا".

طائر الببغاء، معروف بألوانه الزاهية التي تتراوح بين الأخضر والأحمر والأزرق والأصفر، وتقليد بعض أنواعه للأصوات وهو ما جعلها طيور محببة للإنسان لتربيتها كطيور مدللة.