تراند اليوم : أطباء جراحة اليد والأعصاب الطرفية ينقذون مئات المرضى من بتر للأطراف

في مجمع الشفاء الطبيى

أطباء جراحة اليد والأعصاب الطرفية ينقذون مئات المرضى من بتر للأطراف

غزة / الخليج 365

أنقذ الطاقم الطبي في قسم جراحة اليد و الأعصاب بمجمع الشفاء الطبي بغزة، عديد المرضى من بتر للأطراف أبرزها مريض عشريني من سكان غزة أصيب إصابة شديدة في اليد اليمني أدت إلى تهشم عظام اليد. وفور وصوله لقسم الطوارئ أجريت له صورة أشعة عاجلة تبين من خلالها وجود تهشم وفقدان جزء كبير من العظام السلامية الأولي من الإصبع الرابع وقطع للشريان المغذى للإصبع مع ازرقاقه.

و أجرى له الطاقم الطبي عملية تثبيت للكسر بشريحة بلاتين مع عدة براغي وزراعة عظم بدل العظم المفقود وتحسين الدورة الدموية بالإصبع , إلى جانب توصيل للأوتار المقطوعة ثم ترقيع الجلد الموجود فوق الإصبع.

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وفي ذات السياق , تمكن أطباء قسم جراحة اليد والأعصاب الطرفية من إجراء عمليتين نوعيتين الأولي لمريض ثلاثيني ، وصل لقسم الطوارئ إثر إصابة شديدة في اليد اليمني أدت إلي تهتك شديد في أصابع اليد والكفة وقد أجريت له عدة عمليات ترميمية للمحافظة على أصابع يده من البتر وقد توجت هذه العمليات بنجاح كبير, حيث عاد المريض لاستعمال يده بالكتابة مرة أخري .

أما الحالة الثانية فكانت لمريض ثلاثيني أيضا على أثر إصابة شديدة في اليد اليسري أدت إلي شبة بتر لإصبع الإبهام بكفة اليد حيث تم إجراء عملية ترميم لليد ووضعها بجهاز تثبيت خارجي معقد حافظ على فعالية اليد بنسبة تفوق 95%.

كما و أجرى الطاقم الطبي عملية لمريض في مقتبل العمر من سكان مدينة رفح تم تحويله لقسم جراحة اليد والأعصاب الطرفية بالمجمع , إثر إصابة شديدة في كفة يده اليمني , أدت إلي تهتك شديد في الأنسجة والعظام وقد ادخل قسم العمليات لتجرى له عملية ترميم لما تبقي منها , و ذلك من خلال إجراء زراعة لها بجانب أسفل البطن حيث بقيت ملتصقة بجدار البطن لمدة شهر ليتم إجراء عملية ثانية بعدها للفصل ,حيث تم الحفاظ على كفة يده بنسبة تفوق 70% مستعيضا عن البتر.

وأوضح د. الرنتيسي بأن القسم كان قد أجرى أكثر من 800 عملية جراحية في مجال اليد والأعصاب الطرفية بمستويات مختلفة , و أثبتت نجاحا كبيرا حالت دون تحويل أي حالة للعلاج بالخارج.

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