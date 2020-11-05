تراند اليوم : ما هي حركة" rko" التي نفذها خريجو الدورة التاسيسية الـ28 للشرطة في قطاع غزة؟

حركة الـ" rko" التي نفذها خريجو الدورة التاسيسية الـ28 للشرطة في قطاع غزة؟

غزة / الخليج 365 :

في مشهد رائع ومميز، أثناء فعاليات تخريج دورة المستجدين الـ28 للشرطة في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة- دورة الشهيد مازن فقهاء، نفذ الجندي، علاء الكحلوت، والجندي محمد المشهراوي خلال فقرة عرض المهمات الخاصة، حركة الـ " RKO" التي تعد من أقوى الحركات التي تنفذ على حلبة المصارعة في البطولات العالمية الـ ( WWE) والتي يؤديها اللاعب الأمريكي "راندي أورتين".

وقد حضر التخريج، النائب الأول للمجلس التشريعي أحمد بحر، واللواء توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، ومدير مديرية التدريب العميد عطية منصور، وحشد كبير من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، والضباط، وضباط أركان، وضباط صف.

كما تخرج الاحتفال الذي أقيم في مديرية التدريب في مجمع انصار الحكومي، تخريج أكثر من 300 ضابط و500 جندي ممن اجتازوا دورة الضباط ال 31 والدورة التأسيسية الـ 28. وقال ابو نعيم إن الوزارة ستبقى درعاً قوياً وخادماً وفياً للشعب الفلسطيني الذي يشكِّل الحاضن الدائم.

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