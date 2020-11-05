تراند اليوم : ماذا فعل والد الطفلة مع عريس دهس ابينته يوم زفافه؟!!

غزة- الشرق نيوز:

لقيت الطفلة نجوى سليمان مصرعها،مساء اليوم الأربعاء، جراء تعرضها للدهس من قبل سيارة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وافادت دائرة المرور بغزة، بان الطفلة تعرضت للدهس من قبل سيارة جيب من طراز "هونداي" في منطقة الحاووز، وقد توفيت على الفور.

وأفادت مصادر محلية، أن السائق هو الشاب سائد المصري 22 عاماً، ويصادف اليوم حفل زفافه.

وعفى أهل الطفلة عن الشاب المصري وقدموا ورقة صلح للسائق لكي يكمل فرحه.

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وقال والد الطفلة للعريس : '' زوجتي حامل بتجيب غيرها.. كمل فرحك..''

عريس من شمال القطاع يدهس طفلة اليوم الأربعاء فيقتلها في يوم زفافه في شمال قطاع غزة،، ووالد الطفلة وعائلته قبل دفنها يكتبون ورقة صلح ويخرجون العريس من السجن.

والد الطفلة يتحدث بلسان الصابر المحتسب زوجتي حامل بتجيب غيرها كمل فرحك..

وكانت الطفلة نجوى محمد سليمان التي تبلغ من العمر عامين توفت اثر صدمها بجيب من نوع هونداي في منطقة الحاووز ببيت لاهيا شمال غزة