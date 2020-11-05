تراند اليوم : شاهد بالفيديو: ماذا فعل العطش بثعبان كوبرا طوله 12 قدماً؟

وكالات/الخليج 365/

يتجنب عادة ثعبان الكوبرا الملك الاحتكاك بـ البشر، لكن كما يقال في المثل فإن الظروف غلّابة، أي تجبر الكائن على فعل ما لا يرغب فيه.

لهذا فإن هذا الثعبان القاتل الذي يظهر في الفيديو، كان في أشد لحظاته عطشاً، خلال فترة جفاف بقرية هندية انعدم فيها الماء، فقام بارتضاء ما يرفضه بأن يتنازل عن كبريائه.

ويظهر قرويون وهم يهتمون بأمره في الفيديو الذي انتشر على الإنترنت، حيث تطوع رجل شجاع ليسكب الماء على رأس الثعبان ليروي ظمأه، برغم أن الرجل يحتاط للوضع بـ سلاح يدوي قد لا يسعفه لو احتدم الأمر.

ويعلم هذا الرجل المغامر أن الوضع قد ينقلب بين فينة وأخرى، لهذا كان ثمة رجل آخر يقوم بدور الواقي الذي يقبض على الثعبان من ذيله، والذي يعرف بـ صائد الثعابين، حتى يتصرف إذا شبعت الكوبرا وأصبحت غير مضمونة، ليقي صاحبه من أي هجوم شرس قد يحصل.

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وتم إنقاذ هذه الكوبرا، البالغ طولها 12 قدما، في قرية ببلدة كايغا، بعد أن تعرضت بعض أجزاء جنوب الهند للجفاف، مما جعل المياه شحيحة.

كما قال مسؤولو الحياة البرية إن الجفاف قد أثر بشدة على الحيوانات البرية في المنطقة، لذلك عندما وجد فريق من عمال الإنقاذ الكوبرا كان أول شيء فعلوه هو تقديم المياه لها.

وفي الوقت الذي يمكن فيه رؤية الكوبرا العطِش وهو يتجرع الماء من الزجاجة، فقد كان المنقذ الشجاع يقوم أيضاً بسكب الماء فوق رأس الثعبان في محاولة لتبريده. كذلك تم نقله في وقت لاحق إلى مرفق لـ رعاية الحيوانات.