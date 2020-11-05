تراند اليوم : سلسال الدم الحلقة 25 الجزء الرابع بجودة عالية

يناقش الجزء الرابع من مسلسل سلسال الدم الحلقة 25 مجتمع الصعيد بعد اندلاع ثورة يناير وصعود الإخون المسلمين إلى الحكم وتحالفتهم مع بعض رموز العهد السابق،المسلسل من تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال وبطولة عبلة كامل، رياض الخولي، أحمد بدير، أحمد سلامة، رانيا فريد شوقي، منة فضالي، راندا البحيري، ونخبة أخرى من النجوم.

مسلسل سلسال الدم يعالج الحياة الصعيدية والعلاقات الاجتماعية ومشكلة الثأر والتعصبات بين العائلات في القرية ، والاهم ان الجزء الرابع يعالج فترة زمنية صعبة مرت بها مصر بشكل عام ، فترة ثورة 25 يناير وما بعدها من احداث وتقلبات في البلاد .

سلسال الدم 4 الحلقة 25



في الحلقة الجديدة من الجزء الرابع تتواصل المتعة في متابعة سلسال الدم الجزء الرابع بعد توالي الاحداث في الحلقات السابقة خصوصاً بعدما

طاردت الشرطة هارون وفراج وتبادلا إطلاق النار حتى أصيب هارون لكن الشرطة لم تستطع الإمساك به،عادت نصرة إلى منزلها لكنها لم ترشد عن فراج وأنكرت معرفتها بالخاطف الأمر الذي أثار دهشة هارون عندما علم به من مصيلحي.فراج يعيش حالة من الخوف بعد أن عثرت الشرطة على نصرة أما هارون فغاضب لأنه لم يستطع قتل الأخيرة.

بعد احداث الحلقة الماضية ننتظر مزيداً من تسلسل القصة وتطورات الاحداث في الحلقة الجديدة ، ماذا سيحث مع نصرة هل سيفرج عنها فراج بعد ما وصل اليه وما سمعه منها ، وما هو موقف هاشم من الحادث .

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سنتابع الاحداث الجديدة في الحلقة 25 من سلسال الدم الجزء الرابع على شاشة قناة ام بي سي مصر الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .



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مشاهدة حلقات سلسال الدم 4 الجزء الرابع



يمكنكم مشاهدة سلسال الدم على ام بي سي مصر الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة من الاحد الى الخميس ، وأيضاً يمكنكم مشاهدة الحلقات اونلاين عبر موقع شاهد نت من هنا .

موقع شاهد نت يعرض الحلقات يومياً بعد عرضها على القناة مباشرةً في ايام عرض المسلسل التي ذكرناها مسبقاً .