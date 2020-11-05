تراند اليوم : مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع الحلقة 26 أونلاين

مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع ومفاجئات مميزة في كل حلقة ، اليوم ننتظر الحلقة 26 التي تحمل لنا المفاجئات الجديدة مع كل جديد من المسلسل خصوصاً بعد تطور الاحداث وشعورنصرة بالقلق من طلب علاء الزواج من عالية خوفا على هاشم لكنها في النهاية فرحت عندما أخبرتها عالية أنها وافقت على طلبه.في الحلقة اكتشفت توحة أنها حامل من فراج وأخبرت نصرة أنها ستحتفظ بالجنين بعد أن كانت قد قررت إسقاطه.توحة هربت من منزل نصرة رغم تضامن الأخيرة معها ولم تدري نصرة إلى أين ذهبت.هنية بدأت تعود إلى ماضيها الشرير خاصة بعدما حصلت على مبلغ كبير من المال من هارون مقابل حفظ سره.

مسلسل سلسال الدم في جزئه الرابع الدراما الصعيدية المميزة التي لاسيما اعتدنا على جمال وروعة حياة الصعيد في الدراما المصرية ، لكن سلسال الدم يرصد تفاصيل الحياة الصعيدية والمشاكل الاجتماعية وقصص الثأر والقتال خصوصاً ان الفترة التي يعايشها الجزء الرابع هي فترة الثورة المصرية ثورة 25 يناير وما حدث من احوال متقلبة للبلاد في تلك الفترة .

سلسال الدم الجزء الرابع الحلقة 25

الحلقة الجديدة من سلسال الدم الجزء الرابع الحلقة 25 تعرض لنا المفاجئات التي انتظرناها ، خصوصاً ان الحلقة 25 هي حلقة وسط الاسبوع التي ستعرض اليوم على شاشة ام بي سي مصر ، الحلقة الجديدة تحمل لنا خبايا ما وراء عودة حمدان إلى الصفوانية وغضب عندما علم أن والده تزوج من زينة لكنه استسلم للأمر الواقع وأخبر والده أنه سيترشح للانتخابات.

وفي أحداث سلسال الدم الجديدة عرف فراج أن نصرة مازالت على قيد الحياة وشعر بخوف شديد من أن تكون قد ابلغت الشرطة عنه خاصة وأن جده هارون رفض عودته إلى الصفوانية.

حمدان ذهب إلى بسمة وطلب منها أن تنسى أمر الطلاق مهددا إياها بعقاب شديد إذا ما استمرت في هذا الطريق.علاء ذهب إلى نصرة مع ابنته وهناك فاجئها بطلب يد عالية للزواج لكنه لم يحصل على جواب بالرفض أو القبول.

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ويناقش الجزء الرابع من مسلسل سلسال الدم الحلقة 25 مجتمع الصعيد بعد اندلاع ثورة يناير وصعود الإخون المسلمين إلى الحكم وتحالفتهم مع بعض رموز العهد السابق،المسلسل من تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال وبطولة عبلة كامل، رياض الخولي، أحمد بدير، أحمد سلامة، رانيا فريد شوقي، منة فضالي، راندا البحيري، ونخبة أخرى من النجوم.

مسلسل سلسال الدم يعالج الحياة الصعيدية والعلاقات الاجتماعية ومشكلة الثأر والتعصبات بين العائلات في القرية ، والاهم ان الجزء الرابع يعالج فترة زمنية صعبة مرت بها مصر بشكل عام ، فترة ثورة 25 يناير وما بعدها من احداث وتقلبات في البلاد .

سنتابع الاحداث الجديدة في الحلقة 25 من سلسال الدم الجزء الرابع على شاشة قناة ام بي سي مصر الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .



مشاهدة حلقات سلسال الدم 4 الجزء الرابع



يمكنكم مشاهدة سلسال الدم على ام بي سي مصر الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة من الاحد الى الخميس ، وأيضاً يمكنكم مشاهدة الحلقات اونلاين عبر موقع شاهد نت من هنا .

موقع شاهد نت يعرض الحلقات يومياً بعد عرضها على القناة مباشرةً في ايام عرض المسلسل التي ذكرناها مسبقاً .