تراند اليوم : منى عبدالغني: شقيقي توفي وهو يتوضأ… ورفضت تقبيل هذا الفنان

القاهرة ـ الخليج 365

قالت الفنانة المصرية منى عبدالغني أن حياتها اختلفت تماما بعد وفاة شقيقها في سن الشباب، حيث قررت ارتداء الحجاب والاعتزال.

منى قالت إن شقيقها كان في سن الـ 37 ولم يكن مصابا بأي مرض، ومات وهو يتوضأ، مما جعلها تتزعزع من الداخل وتشعر بالصدمة وتسأل نفسها إن كانت مستعدة للموت.

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