تراند اليوم : فريق طبي سعودي يعيد البصر لطفل هولندي بعد فشل علاجه في 5 دول

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2017خضع لـ 51 عملية جراحية

فريق طبي سعودي يعيد البصر لطفل هولندي بعد فشل علاجه في 5 دول

الرياض/ الخليج 365

تمكن فريق طبي سعودي من اعادة البصر للطفل الهولندي داني، البالغ من العمر 8 سنوات، بعد ان أصيب بالعمى منذ عامه الثاني بسبب مرض وراثي أدى لانفصال شبكة العين.

يشار الى ان داني خضع لـ 51 عملية جراحية في عينيه في 4 دول أوروبية، وكذلك في #أميركا على يد جراحين وكادر طبي متمرس، باءت كلها بالفشل.

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وبعد تكرار الفشل، استسلم والده وأصابته الخيبة، إلى أن التقى بصديق له نصحه بالسفر إلى السعودية، واستشارة الأطباء المختصين في #مستشفى_الملك_خالد للعيون في #الرياض.

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وهكذا كان، سافرت العائلة إلى الرياض، وأجريت لداني عملية، فعاد إلى هولندا.

وفي الأيام الأولى بعد العملية، لم يلاحظ أهله أي تحسن، فما كان من الوالد إلا أن أعاد الاتصال بالمستشفى، إلا أن الطبيب المعالج طلب منه إعطاء داني بعض الوقت.

إلى أن جاء اليوم الذي رأى فيه الوالد طفله يركل الكرة ويتبعها، فأدرك في تلك اللحظة أنه استعاد نظره، وبات باستطاعته رؤية ما كان يخبره عنه من ألوان وأشكال!

انتهى

عن قناة العربية