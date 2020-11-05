تراند اليوم : عاصي الحلاني يطلق أغنية للأسرى الفلسطينيين غدا الاثنين

رام الله / الخليج 365

يطلق الفنان اللبناني عاصي الحلاني، مساء غد الاثنين ، في العاصمة الأردنية عمان ،أغنية خاصة بالأسرى الفلسطينيي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأغنية بعنوان "مغناة الحرية"، وستطلق بحضور شخصيات أردنية من مجلس النواب ومجلس الأعيان اضافة الى حضور فلسطيني رسمي وشعبياضافة الى وسائل الاعلام المختلفة وذلك في فندق الرويال بعمان.

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وأوضح الناطق باسم الهيئة حسن عبد ربه في تصريح صحفي ، أن الأغنية من كلمات الشاعر الفلسطيني المقيم في الأردن رامي اليوسف، وغناء وألحان الفنان عاصي الحلاني.

وأشار الى أن إنتاج الأغنية تم بالتعاون بين رئيس مجلس النواب الأردني السابق عبد الهادي المجالي، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونقابة المحامين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني.