تراند اليوم : مسلسل سلسال الدم الحلقة 24 الجزء الرابع أونلاين

مسلسل سلسال الدم الجزء الرابع ومفاجئات مميزة في كل حلقة ، اليوم ننتظر الحلقة 24 التي تحمل لنا المفاجئات الجديدة مع كل جديد من المسلسل خصوصاً بعد تطور الاحداث والعثور على مكان اختطاف نصرة وبداية الكشف عن الاعيب هاشم كل هذه التفاصيل الجديدة تمهيداً للحلقات القادمة .

مسلسل سلسال الدم يعالج الحياة الصعيدية والعلاقات الاجتماعية ومشكلة الثأر والتعصبات بين العائلات في القرية ، والاهم ان الجزء الرابع يعالج فترة زمنية صعبة مرت بها مصر بشكل عام ، فترة ثورة 25 يناير وما بعدها من احداث وتقلبات في البلاد .

سلسال الدم 4 الحلقة 23



في الحلقة الجديدة من الجزء الرابع تتواصل المتعة في متابعة سلسال الدم الجزء الرابع بعد توالي الاحداث في الحلقات السابقة خصوصاً بعدما أبلغ هاشم أسرة نصرة بالمبلغ الذي طلبه أولاد الليل مقابل إرشادهم عن مكان نصرة لكن المبلغ لم يكن متوفرا.

وبخصوص سالم لجأ سالم وأحمد إلى الضابط علاء الذي دبر المبلغ وأعطاه لهاشم لكنه راقبه.علاء ألقى القبض على أولاد الليل وعقد معهم اتفاق بتخفيف الأحكام مقابل إرشاده عن مكان نصرة.

وتوجهت الشرطة إلى المكان في نفس الوقت الذي كان فراج قد أحضر جده هارون إلى المكان لكنهما هربا بمجرد سماع صوت سيارة الشرطة.

بعد احداث الحلقة الماضية ننتظر مزيداً من تسلسل القصة وتطورات الاحداث في الحلقة الجديدة ، ماذا سيحث مع نصرة هل سيفرج عنها فراج بعد ما وصل اليه وما سمعه منها ، وما هو موقف هاشم من الحادث .

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سنتابع الاحداث الجديدة في الحلقة 23 من سلسال الدم الجزء الرابع على شاشة قناة ام بي سي مصر الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة .



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مشاهدة حلقات سلسال الدم 4 الجزء الرابع



يمكنكم مشاهدة سلسال الدم على ام بي سي مصر الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة من الاحد الى الخميس ، وأيضاً يمكنكم مشاهدة الحلقات اونلاين عبر موقع شاهد نت من هنا .

موقع شاهد نت يعرض الحلقات يومياً بعد عرضها على القناة مباشرةً في ايام عرض المسلسل التي ذكرناها مسبقاً .