تراند اليوم : وفاة اكبر معمرة في قطاع غزة عن عمر ناهز ١١٠ أعوام

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لديها اكثر من ٧٠ حفيد وحفيدة
وفاة اكبر معمرة في قطاع غزة عن عمر ناهز ١١٠ أعوام
غزة / الخليج 365
توفيت المعمرة سلطانة سلامة العطاونة عن عمر ناهز ١١٠ أعوام والتي عاصرت الخلافة العثمانية والانتداب البريطاني والادارة المصرية والاحتلال الاسرائيلي وصولا الى السلطة الفلسطينية.
وقال فادي عطاونة أحد أقاربها "إن المعمرة توفيت بعد وعكة صحية ألمّت بها، وقد كانت تتمتع بصحة جيدة" .
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وأكد أن لديها ٥ ابناء أكبرهم يدعى زكي يبلغ من العمر ٨٥ عاما، وأصغرهم حسين يبلغ من العمر ٦٥ عاما، ولديها اكثر من ٧٠ حفيدا وحفيدة .
وتسكن الحاجة المعمرة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتعود أصولها لبئر السبع، التي هُجرت منها مع العائلات الفلسطينية عام 1948.
انتهى