تراند اليوم : تحذير .. غلي الماء مرتين لاعداد كوب شاي أو قهوة خطر على الصحة

لندن - الخليج 365

حذر خبير بريطاني من خطورة غلي الماء اللازم لإعداد كوب من الشاي مرتين.

وقال ويليام غورمان، رئيس رابطة الشاي والمشروبات البريطانية، إن غلي الماء أكثر من مرة أمر خطير وضار بصحة الإنسان، إذ إنه يتسبب في خفض نسبة الأوكسجين والنيتروجين في الماء الذي يتم إعداد المشروب منه، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية.

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وقال "عادة ما يضطر الجميع إلى إعادة غلي الماء المتبقي في الغلايات أكثر من مرة بعدما يبرد، ويحتاجون لإعداد كوب آخر، إلا أنه سلوك خطير صحيًا يجب تفاديه بتجديد المياه مع كل مرة.

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الدكتور هاني الناظر، الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث في مصر، يؤكد بحسب "العربية.نت" أنه لا خطورة من إعادة غلي الماء في تحضير القهوة والشاي طالما أننا نقوم بإضافة مياه جديدة كل مرة للماء الذي تم غليه من قبل، ما يحافظ على نسبة الأملاح والمعادن بالماء بصورة طبيعية.

وأضاف أنه عند إعادة غلي المياه نفسها دون إضافة مياه جديدة يؤدي ذلك إلى تركيز المعادن والأملاح، والذي قد يؤثر سلبا على الكلى، وينجم عنه زيادة تركيز المعادن فيها وتراكمها، وصعوبة التخلص منها مع مرور الوقت، فتؤدي لإضعاف الكلى، ومن ثم الإصابة بالفشل الكلوي .

واختتم الناظر قائلا ينصح عند إعادة غلي المياه أن نقوم بإضافة مياه جديدة لها، وبذلك تكون آمنة ولا خوف منها تماماً .