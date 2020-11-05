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تراند اليوم : طريقة عمل السردين بالصلصة الحارة

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- تخلط كل المكونات الحشو (بقدونس، ثوم، ملح، فلفل أسود، كمون، خل، فلفل أحمر حلو، فلفل حار)  وتطحن إلى أن تصبح متجانسةً، تغطى وتترك جانباً. 

 

- تنظف حبات السردين، ينزع الرأس والحسك (العمود الفقري) كي نحصل على حباتٍ مسطحةٍ(فيلييه للسردين) .

 

- ترش وتدهن كل حبة سردين بالقليل من الحشو ثم توضع فوقها حبة سردين أخرى (أي تجمع كل حبتين مع بعض وعلى سطحها كمية من الحشو). 

 

- توضع في طبقٍ وتغطى ثم توضع في الثلاجة وتنقع ريثما تجهز الصلصة. 

 

- يوضع زيت الزيتون في قدرٍ على النار مع ورقة الغار، والفلفل الحار المقطع والزعتر، ويقلى قليلاً ليتنكه الزيت. 

 

- يضاف الثوم ويواصل القلي، ثم تضاف باقي البهارات والطماطم الطازجة المفرومة. 

 

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- يوضع كوب الماء ومعجون الطماطم، يغطى القدر وتترك الصلصة لتنضج وتتجمر على نارٍ خفيفةٍ. 

 

- تسكب الصلصة في صينية فرن ثم ترص فوقها حبات السردين المحشوة. 

 

- تضاف حبات الزيتون. 

 

- توضع في الفرن المحمى مسبقاً على حرارة 400 فهرنهايت وتخبز لمدة 15 دقيقة (أقل أو أكثر حسب حجم الصينية). 

 

- تخرج من الفرن وتزين بشرائح الليمون. 

 

 

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