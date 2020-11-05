تراند اليوم : طريقة عمل بسبوسة بالكاسترد

اخلطي جميع مقادير البسبوسة في الخلاط حتى تتجانس.

احضري القالب وادهنيه بقليل من الزيت ثم ضعي نصف المقدار السابق في القالب وادخليه الفرن من أسفل فقط حتى يتماسك تقريبا 12 دقيقة ثم اخرجيه من الفرن.

ثم نقوم بتحضير الحشوة نخلط 1كوب حليب سائل1 علبة قشطة، 2ملعقة كاسترد، 3 ملعقه سكر، ثم يوضع الخليط على النار حتى تتجانس وتثقل.

ثم توضع على طبقة البسبوسة، وانتظرى 3 دقائق حتى تتماسك طبقة الكاسترد

ضعي باقي مقدار البسبوسة الباقي في الخلاط ، وأضيفي ملعقة ماء إذا كان الخليط ثقيل.

بعد ذلك ادخليها الفرن على نار هادئة من الأعلى حتى تحمر وضعي القليل من الشربات، "قطر"وقطعيها وقدميها بعد أن تصبح باردة.