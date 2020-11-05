تراند اليوم : مسنة نمساوية تمزق مليون يورو قبل موتها !!!

فيننا / وكالات / مشرق نيوز

افادت صحيفة “كورير” ان “امرأة نمساوية، في الخامسة والثمانين من العمر، مزقت حوالي مليون يورو من الأوراق النقدية قبل أن تموت لكي تحرم منها ورثتها”.

ولفتت الصحيفة الى انه “عثر على الأوراق النقدية، وهي من فئتي مئة وخمسمئة يورو تبلغ قيمتها الإجمالية 950 ألف يورو، بعد وفاة المرأة المسنة في المأوى الذي نقلت إليه قبل خمسة أيام على وفاتها”.

كما أتلفت المرأة الثمانينية أيضا دفاتر التوفير لحسابات مصرفية، في معلومات أكدها القضاء في مدينة “فاينر توشتاد”.

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وذكرت الصحيفة ان “القضاء، في هذه المدينة الواقعة في شرق النمسا، قد أبلغ بالوقائع إلا أنه لم يفتح تحقيقا إذ أن الأمر “لا يشكل انتهاكا للقانون الجزائي”، على ما أوضح المدعي العام اريش هابيتزل.

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واوضحت الصحيفة أن “محاولة السيدة المسنة للانتقام من ورثتها لن يكون لها نتيجة على الأرجح إذ أن المصرف المركزي النمساوي أكد للصحيفة أنه مستعد لاستبدال الأموال الممزقة”.