تراند اليوم : تعلمي كيف تخفي عيوب بشرتك بالماكياج

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إن التقدم في العمر يجعل الجفن هابطاً، والعينان قريبتين من بعضهما، وشعيرات الحاجبين مبعثرة جداً.
فتقوم كثير من النساء باستخدام الماكياج لاخفاء ذلك، فإليكِ بعض النصائح خلال استخدامك الماكياج.
- لمعالجة مشكلة الجفنين الهابطين، ركزي على جعل الأهداب كثيفة وسوداء اللون، بحيث تكون بمثابة غطاء تخفي وراءها جفنين مظللين قليلاً بالظلال البيج.
- لمعالجة مشكلة العينين القريبتين من بعضهما، اكتفي ببسط الظلال والماسكارا وقلم الحاجبين على الزاوية الخارجية للعين. من شأن ذلك فتح النظرة.
- لمعالجة مشكلة التجاعيد المحيطة بالعينين، استخدمي ظلال العيون باللون البنفسجي الفاتح. فهذا اللون قادر على تمويه التجاعيد والخطوط الرفيعة.
- لمعالجة مشكلة الحاجبين العاليين، استعملي ظلال العينين الباهتة وابتعدي عن التركيبات اللماعة. جربي الظلال البنية الباهتة على كل الجفن العلوي لتصغير المساحة الفاصلة بين العين والحاجب. لا شك في أن هذا التصغير مجرد خدعة بصرية، لكن النتيجة مضمونة.
- لمعالجة مشكلة الجيوب تحت العينين، استخدمي كريم الأساس الداكن اللون مباشرة على الجيوب، وكريم الأساس الفاتح اللون مباشرة تحتها. إنها إذاً لعبة ألوان وخدع بصرية.
- لمعالجة مشكلة الحاجبين الخفيفين أو الفاتحين، أعيدي إليهما لونهما الطبيعي باستعمال قلمين بلونين مختلفين. باشري في تمشيط الشعيرات وتلوينهما بالقلم الأقرب إلى لون حاجبيك، ثم لونيهما مرة جديدة بالقلم الأكثر دكنة.
- لمعالجة مشكلة العينين اللوزيتين الممدودتين جداً، تلاعبي بخط الآيلاينر لجعل النظرة مفتوحة. فبدل التوقف عند الزاوية الخارجية للعين، مدّي خط الآيلاينر إلى الخارج مع عقفه قليلاً.