تراند اليوم : تعلمي كيف تخفي عيوب بشرتك بالماكياج

إن التقدم في العمر يجعل الجفن هابطاً، والعينان قريبتين من بعضهما، وشعيرات الحاجبين مبعثرة جداً.

فتقوم كثير من النساء باستخدام الماكياج لاخفاء ذلك، فإليكِ بعض النصائح خلال استخدامك الماكياج.