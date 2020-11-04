شاهد: ملكة جمال مصر 2020

توجت نسمة عطا الله ملكة جمال مصر 2020، واختارت لجنة تحكيم المسابقة الفائزات من بين 22 متسابقة، تمت تصفيتهن إلى 12 متسابقة في الحفل الختامي.

وتقدمت للمنافسة على لقب ملكة جمال مصر 2020 نحو 350 فتاة من سبتمبر الماضي، تمت تصفيتهم خلال مراحل المسابقة المختلفة التي أقيمت في ظل اجراءات وقائية استثنائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا ، فخلت المراحل الأولى من مشاركة الجمهور واقتصرت على المتسابقات ولجنة التحكيم.

وتنص شروط المسابقة على ألا يقل طول المتقدمة للحصول على لقب ملكة جمال مصر عن 163 سم ويكون الوزن متناسبًا مع الطول، وأن يتراوح السن بين 20 إلى 29 عامًا، إضافة إلى إجادة الإنجليزية وأن يكون جمالها طبيعيًا وأن تتمتع بالثقافة والذكاء. وفق اليوم السابع

وتقول ملكة جمال مصر 2020 بعد ساعات من فوزها باللقب: كانت مفاجأة بالنسبالي لي، جميع الفتيات بذلن جهد كبير وتستحق كل واحدة منهم الفوز، وفي النهاية أشعر بالسعادة لاختياري وأتمنى مساعدة بلادي من خلال اللقب.

واختيرت عطا الله التي تبلغ من العمر 24 عاما، من لجنة تحكيم برئاسة الدكتور أمال رزق، منظمة المسابقة، وعدد من الأعضاء من بينهم أحمد مغازي مصمم الأزياء، وروي فرناندس سفير النوايا الحسنة، والفنانة ريم البارودي.