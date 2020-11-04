تراند اليوم : فيسبوك: قراصنة إنترنت استحوذوا على بيانات 30 مليون حساب

منوعات / الخليج 365

أعلنت شركة "فيسبوك"،اليوم السبت، أن قراصنة الإنترنت سرقوا رموز الوصول إلى 30 مليون حساب على الموقع الإلكتروني الاجتماعي الشهير، كجزء من الاختراق الأمني الذي تم كشفه قبل أسبوعين.

وقالت الشركة في بيان أصدرته، أمس الجمعة، إنها خفضت تقديراتها للاختراق من 50 مليون حساب إلى 30 مليونًا، مع تحديد نوعية البيانات التي تسربت في الاختراق.

وأضافت، أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى 15 مليون اسم مستخدم وتفاصيل الاتصال بهم؛ سواء عبر أرقام هواتفهم أو عناوين بريدهم الإلكتروني أو كليهما معًا، اعتمادًا على المعلومات الموجودة في ملفهم الشخصي.

ولفتت إلى أن 14 مليون مستخدم آخرين تم الوصول إلى تفاصيل أسمائهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى عن ملفاتهم الشخصية.

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ونوهت "فيسبوك" إلى أنه لم يتم الوصول إلى أي معلومات بالنسبة للمليون حساب المتبقية في عملية الاختراق، مما يجعل إجمالي المتضررين 29 مليونًا.

وأكدت أن هذا الخرق سمح للقراصنة بالاستفادة من نقطة ضعف في رموز الدخول التي تبقي المستخدمين في حالة اتصال. مبينة أنه تمت إعادة تعيين رموز الوصول الخاصة بنحو 90 مليون مستخدم كجزء من رد فعل فيسبوك على الاختراق الأمني.

وكانت فيسبوك، قد أفادت يوم 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، بأن حسابات نحو 50 مليون مستخدم تعرضت لاختراق أمني إثر هجوم استهدف حواسيبها.

وأوضحت الشركة أن المخترقين شنوا هجومهم عبر خاصية (view as) التي تتيح للمستخدم مشاهدة كيف تبدو صفحته الشخصية بالنسبة للآخرين.