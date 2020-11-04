تراند اليوم : تعرفي على 5 طرق لتجنب الإصابة بسرطان الثدى

صحة / الخليج 365

كشف أطباء علاج الأورام بطب عين شمس، عن أن هناك أبحاثًا علمية ضخمة بالتعاون مع مركز أبحاث شنجهاى بالصين، ومركز أورام طب عين شمس، فى مجال علاج الأورام، والعلاجات الجينية للأورام، موضحًا أن هناك خطة قومية لمقاومة سرطان الثدى تحتاج إلى خطة تنفيذية لتفعيلها على مستوى الجمهورية.

وأوضح الأطباء أنه من المطالب المهمة إنشاء هيئة قومية للأورام عمومًا، ينضم تحتها كل ما يهتم بالأورام وحتى المستشفيات الجامعية ليكون لها رؤية واضحة لمكافحة سرطان الثدى، والسرطانات عموما.

ولتجنب الإصابة بسرطان الثدى يجب اتباع الآتى:

أولاً: منع الإصابة بالسمنة، باعتبارها السبب الرئيسي للإصابة بالسرطانات، وعلى رأسها سرطان الثدى.

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ثانيًا: عدم الاعتماد على الهرمونات ما بعد انقطاع الدورة .

ثالثا: البعد عن استخدام الهرمونات غير اللازمة حتى فى الفترة ما بعد الحمل.

رابعًا: تجنب الدهون المشبعة

خامسًا: البعد عن التدخين

ونصح الأطباء بالكشف المبكر حيث إن أورام الثدى يمكن شفائها تمامًا عند اكتشافها مبكرًا، حتى عند الإصابة بأورام الثدى ثلاثية السلبية، والتى يخاف منها الناس، فعند الاكتشاف المبكر نسب الشفاء منها يصل إلى 100 %.