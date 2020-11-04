تراند اليوم : آخر ما قالته شقيقة الفنانة المصرية أنغام قبل موتها!

آخر ما قالته شقيقة الفنانة المصرية أنغام قبل موتها!

القاهرة / الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، آخر منشور للراحلة غنوة شقيقة المطربة المصرية أنغام قبل موتها المأسوي.

وتمنت الفنانة غنوة "النوم ربع ساعة"، قبل ساعات من رحيلها، حيث قالت:" ممكن أنام ربع ساعة ربع ساعة فقط، يا عقلي، يخربيت التفكير".

وقالت في منشور آخر: "أنا نائمة من وقت منشور الربع ساعة، هل قمتم بالدعاء في ساعة استجابه".

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وتوفيت الفنانة غنوة، اليوم الجمعة، عن 30 عاما، إثر في حادث سير داخل منطقة التجمع الخامس في القاهرة.