تراند اليوم : تعرّف على أسوأ 5 وجبات يمكنك تناولها في "الإفطار"

صحة / الخليج 365

تمنح وجبة الإفطار الصحية جسم الإنسان طاقة وحيوية، وتحميه من الإصابة بالأمراض، وتلعب دورًا كبيرًا في الرشاقة والجمال، على عكس الأطعمة التي نتناولها عند الصباح، وتظهر أثارها الجانبية في منتصف النهار من تعب وإرهاق وعدم تركيز.

1-الدوناتس والمعجنات

هو وصفة لزيادة الوزن لأن كل قطعة صغيرة تحتوي على 250 إلى 550 سعرة حرارية، ولكن الـ20 إلى 50 جرام من السكر في كل منها هي المشكلة الحقيقية.

ومع هذه الكمية الضخمة من السكر في قطعة صغيرة، يضخ جسمك الكثير من الأنسولين لاستيعابه، فارتفاع السكر في الدم يؤدي إلى نسبة إرهاق أكبر بعد زوال مفعوله.

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2 - فطائر النقانق المقلية

تساعد فطائر النقانق المقلية على ارتفاع ضغط الدم لأنها مصدر الدهون المشبعة، وبالتالي سيزيد خطر الإصابة بسكتة دماغية.

3 - الكريما المحلاة متعددة النكهات والخالية من الألبان

تستبدلالكريما الخالية من الألبانالدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة، بالإضافة إلى السكر والمحليات الاصطناعية، إذ يفضل الكثير تناولها مع القهوة.

تزيد الدهون غير المشبعة، من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية عن طريق زيادة كولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.

4- رقائق الذرة (كورن فليكس) بالسكر

هذه الحبوب الملونة للأطفال تساهم في فرط النشاط عند الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بحسب ما لاحظت إدارة الأغذية والأدوية.

فغالباً ما تحتوي هذه الحبوب على الكثير من السكر وهي سعرات حرارية فارغة للأطفال.

5 - الكعك المحشو

تحتوي معظم أنواع الكعك المحشو على 300 إلى 500 سعرة حرارية من النشا إضافة إلى تلك الموجودة في الجبنة أو الزبدة التي ترفع نسبة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2 ومرض القلب والأوعية الدموية.