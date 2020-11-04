تراند اليوم : بالصور: تناول الغداء مع الفهود في حديقة الإمارات للحيوانات

بالصور: تناول الغداء مع الفهود في حديقة الإمارات للحيوانات

أبوظبي / خاص الخليج 365

دعت حديقة الإمارات للحيوانات بمنطقة الباهية في ابوظبي لتجربةٍ مبتكرة فريدة من نوعها، تتضمن تناول وجبة غداء فاخرة برفقة الفهود. كجزء من سعيها لتمكين الضيوف من التفاعل مع الحيوانات واستشعار الروح الحقيقية للحياة البرية.

وأوضحت إدارة الحديقة أن هذه التجربة الخاصة بكبار الشخصيات تبدأ في جولة في قسم الحياة البرية، حيث يرافق مختصو الرعاية الضيوف ويجيبون عن تساؤلاتهم ويطلعونهم على معلومات قيمة حول هذه الحيوانات اللاحمة المهددة بالانقراض وغيرها من الحيوانات الموجودة هناك. ثم يتوجهون إلى كهف "فم الفهد" للاستمتاع بتجربة ذوقية فاخرة يقدمها لهم مطعم "ذا هايد". حيث سينضم إليهم نمر آمور المهدد بشدة بالانقراض ليشاركهم الوجبة على الطاولة ذاتها.

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تتوفر التجربة على مدار الأسبوع، بسعر 170 درهم للأطفال من عمر 4-12 سنة و 260 درهم للبالغين، وتستمر لمدة ساعة ونصف وتتسع لستة أشخاص. كما يحصل الضيوف على فرصة أخذ صور تذكارية برفقة الفهود والتفاعل مع صغارها أمثال مونغوس وماركيت.

وقالت السيدة نعيمة المحمودي مديرة التسويق لدى حديقة الإمارات للحيوانات معلقةً حول هذه التجربة الجديدة: " إنها بالتأكيد أحد التجارب الفريدة من نوعها التي لا يمكن تفويتها. نحن نفكر مليًا بطرق تتيح لضيوفنا خوض تجارب لا تنسى برفقة عائلاتهم وأصدقائهم. فكم مرة بالعمر يتاح للإنسان الاستمتاع بوليمة فاخرة بالقرب من أحد الحيوانات البرية الرائعة".

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