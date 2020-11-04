الاكثر متابعة اليوم - سناب شات يفضح هيفا وأحلام والجميع! – وثائق

فضيحة كبيرة استفاق عليها نجوم الوطن العربي، خصوصاً الذين يتباهون بعدد متابعيهم، ويستعملون صفحاتهم للحصول على عقود عمل من أجل الترويج للمنتجات.

الكثير من نجوم الوطن العربي، كانوا يروجون لأنفسهم على أنهم ملوك السوشيال ميديا بفضل ملايين المتابعين، خصوصاً على تطبيق (سناب شات)، لكن هذا إنتهى اليوم مع التحديث الجديد لـ(سناب شات)، الذي أظهر الأعداد الحقيقية لمتابعيهم بعدما كانت مخفية.

أظهر التطبيق في تحديثه الجديد، العدد الحقيقي للأشخاص الذين يتابعون المشاهير، لكن الارقام صدمت الجميع، لأنها كانت مغايرة عن الأرقام التي كانوا يصرحون بها سابقا.

ومن بين الحسابات التي صدمت رواد السوشيال ميديا، حساب النجمة اللبنانية هيفاء وهبي التي بلغ عدد متابعيها 1.8 مليون شخص فقط.

الدكتورة خلود تفوقت على الجميع حيث بلغ عدد متابعيها ٩.٩ مليون.

أما الفاشينيستا الكويتية، نهى نبيل بلغ عدد متابعيها 5.7، وأحلام الشامسي بلغ عدد متابعيها 4.9.

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المغنية اللبنانية، ريما ديب أيضاً نشرت صورة لعدد متابعيها والذي بلغ مايقارب المليون ونصف، أما الفاشنيستا فوز الشطي يتابعها 5.2 مليون شخص.

خبيرة التجميل الكويتية، جمال النجادة كانت أكبر خاسرة بسبب التحديث، وتعرضت لسخرية كبيرة، لأنها سبق وقالت أن عدد متابعيها 11 مليون ولقبت نفسها (أخطبوط الخليج)، لكن في الحقيقة عدد متابعيها لم يتخط المليون.

أما الناشطة السعودية، المثيرة للجدل، هند القحطاني بلغ عدد متابعيها 5.9 مليىن أي أقل من مواطنتها مودل روز التي فاق عدد متابعيها الثمانية ملايين.

الفنان فايز المالكي، على فضيحة سناب شات، ونشر صورة لعدد المشتركين في حسابه بعلى تطبيق(سناب شات)، الذي بلغ 3.1 مليون مشترك.

وعلق قائلا: (صحيت لقيت ألف رسالة قفل عدد مشاهداتك في السناب، قمت قفلتها يعني ما في أحد يعرفها الحمد لله لحقت نفسي وجه يمد لسانه المهم عدد المشتركين عندي 22 مليون وتسعين ألف شوفوا الصورة لا أحد يقول نصاب).