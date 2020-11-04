تراند اليوم : عبارات للعيد قصيره عبارات جميلة جدا لعيد الفطر 2018

عبارات للعيد قصيره عبارات جميلة جدا لعيد الفطر، حيث يعتبر للمسلمين عيدان هما : عيد الفطر السعيد الذي يأتي بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وعيد الاضحى الذي يحل علينا في العاشر من شهر ذي الحجة بعد أداء المسلمين فريضة الحج، في العيد يتبادل المسلمون التهاني بالعيد، ويبتادلون الزيارات أيضاً حيث يتزاور الأصدقاء والأهل والاقارب والأحبة، كما يزور المسلمون الفقراء والمحتاجين لإدخال الفرحة والبهجة إلى قلوبهم،كما أوصى الإسلام بصلة الأرحام في الأعياد وذلك ترسيخاً لدعائم المحبة والمودة بين الناس، وفي المجتمع المسلم لتجعل منه مجتمع قوي ومتماسك، في هذا مجلة سنقدم لكم عبارات قصيرة خاصة بعيد الفطر ليتم تبادلها مع الأصدقاء والأحباب، والآن إليكم أروع عبارات للعيد قصيره عبارات جميلة جدا لعيد الفطر.

عبارات للعيد قصيره

إليكم مجموعة من العبارات الخاصة بعيد الفطر، حيثُ يُمكنكم أن تتبادلوها مع أصدقائكم وأقاربكم من اجل التقرب إلي القلوب الصافية التي نقدمها من اجل كل قريب عزيز للمبارك لقدوم شهر العيد الكريم، والتي نعمل من خلالها علي نشر الحب، والأخوة

فرحة الاعياد بشوفك تكتمل

وانت عيد القلب يومه يحتويك

وش يفيد القول وترتيب الجمل

دام كل حروف حبي تنتخيك

والرسايل بيننا همزة وصل

وعيدك مبارك عسا الفرحة تجيك

والكواكب دايرة دورة زحل

والقمر طالع بنوره يحتريك/////

وانت عيد القلب يومه يحتويك وش يفيد القول وترتيب الجمل دام كل حروف حبي تنتخيك والرسايل بيننا همزة وصل وعيدك مبارك عسا الفرحة تجيك والكواكب دايرة دورة زحل والقمر طالع بنوره يحتريك///// /////////////////////

في زحام الأعوام يمضي العام بعد العام وفي كل عام حقائق وأحلام

وأنــا حلمي ..؟

أشــوفك بخير في كل عام

ما راح أقولك كل عام وإنت بخير

أقولك إنت الخــير لكل عام

لن أقول لك كل عام وإنت بخير لكنى سأقول لك

انت الخير لكل عام

أشــوفك بخير في كل عام ما راح أقولك كل عام وإنت بخير أقولك إنت الخــير لكل عام لن أقول لك كل عام وإنت بخير لكنى سأقول لك انت الخير لكل عام اللهم زد هذا الوجه “نورا” واجعله دائما “مأجورا ”

وبلغه “العيد” مسرورا

تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده

وبلغه “العيد” مسرورا تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه

اهنيك بمقدم العيد وأيامه

اهنيك بمقدم العيد وأيامه لئن سبقتوني بالمعايدة فهذا لاهتمامكم وفضلكم وإن سبقتكم فهذا لحقكم وقدركم لكم المحبة كلها كل عام وأنت بخير

سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود

سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود كـــ حبك ــــل

عـــ في ـــا م

وإنــ دمي ــت

بخيـ يسري ــر

عـــ في ـــا م وإنــ دمي ــت بخيـ يسري ــر كــ إنت العيد ـــل

عــــ وأحلى ـــام

وإنـــ ما في ـــت

بخيـــ العيد ــــر

قدمنا لكم في الفقرات التالية التي نعمل علي تقديم العديد من الكلمات الجميلة التي تعتبر من أهم الفقرات التي تساعد في نشر الأجمل والأروع من الجملة، والتي تساعد علي تبادل التهاني، والمباركات الجميلة خلال العيد الجميل الذي نتقابل فيها بكل فرح.