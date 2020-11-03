شاهد: بالرقص ترامب يدعو للتصويت في الانتخابات الأمريكية

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، 3 نوفمبر 2020 الناخبين الأمريكيين بالنزول والتصويت في صناديق الاقتراع التي فتحت أبوابها لاختيار رئيس جديد للولايات المتحدة.

وأعاد ترامب نشر فيديو وهو يرقص فيه على أنغام أغنية (واي إم سي إي) الشهيرة خلال حملته الانتخابية الأخيرة، على حسابه في تويتر، معلقاً: صوتوا صوتوا صوتوا.

ويظهر في الفيديو ترامب وهو يرقص في أول تجمع انتخابي له منذ إعلانه التعافي من الإصابة بفيروس كورونا .

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الأميركية مع بدء عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي الولايات المتحدة.

وقد بدأت عملية التصويت فعليًا في مراكز الاقتراع الساعة 11:00 صباحا في خمس ولايات أميركية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وكونيتيكت وماين.