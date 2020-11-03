تراند اليوم : فيديو احمد مالك ..+18 فيديو احمد مالك الواقى الذكرى كامل بدون حذف

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو احمد مالك الواقى الذكرى ، والذي أظهر احمد مالك وهم في أوضاع جنسية مخلة في مصر، ففي أولى مقاطع الفيديو الخاصة بالمذكور أحمد مالك ظهر الاخيروهو يلبس الواقي الذكري.

فيديو احمد مالك الواقى الذكرى مشاهدة وتحميل فيديو احمد مالك الواقى الذكرى بدون حذف وبدأت القصة عند نشر أحمد مالك مقطع فيديو يظهره وهم يقوم باعمال جنسية الأمر الذي أثار جدلاً وغضباً واسعاً في مصر.

وتصدر " فيديو احمد مالك الواقى الذكرى " المخل التريند في مصر، ومواقع التواصل الإجتماعي في جمهورية مصر العربية منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.