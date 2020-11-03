تعرف على طاهية البيت الأبيض الأشهر بالعالم

يعتبر البيت الأبيض الأمريكي، مطبخ السياسية في العالم، ويشرف عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى قُبيل الإعلان عن نتائج الانتخابات الأمريكية اليوم.

فيما يشرف على مطبخ البيت الأبيض الأمريكي الذي يحمل سر الكثير من المحادثات والاتفاقات الناجحة، ويرتاده المئات يوميا، فهي الفلبينية كريتستيتا كومرفورد. بحسب سكاي نيوز عربية.

من هي كريستيتا كومرفورد؟

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ولدت كريستينا في الفلبين عام 1962، ودرست تكنولوجيا الغذاء في جامعات بلادها، وبعد تخرجها، وعندما بلغت الثالثة والعشرين من العمر، سافرت إلى الولايات المتحدة، حيث تنقلت في العمل بين فنادق ومطاعم الولايات حتى استقرت في واشنطن العاصمة حيث كان ينتظرها المجد، بعد أن اكتشفها كبير الطهاة في البيت الأبيض، والتر شيب الثالث، ووظفها في مطبخ البيت الأبيض عام 1995.

وبعد 10 سنوات، أشرفت كريتستيتا على مأدبة ضخمة على شرف رئيس الوزراء الهندي حينها مانوهان سينغ الذي زار البيت الأبيض.

يشار إلى أن كريتستيتا كومرفورد فلبينية الأصل من مواليد 1962 تكنولوجيا الغذاء. كبير الطهاة في البيت الأبيض اكتشفها ووظفها في مطبخ البيت الأبيض عام 1995. أعجبت بها السيدة الأولى لورا بوش، وعينتها كبيرة الطهاة.