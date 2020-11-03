شاهد: حفل زفاف الفنانة درة.. من هو هاني سعد عريسها؟

تصدر محرك البحث "غوغل"، اسم رجل الأعمال المصري هاني سعد، بعد إعلان عقد قرانه على الفنانة التونسية درة، فمن هو؟

حيث أعلنت الفنانة درة، عن عقد قرانها على رجل الأعمال هاني سعد، مساء أمس الاثنين، في مدينة الجونة، وذلك بعد علاقة حب بينهما، تكللت بالإنكار لمدة 6 شهور.

وقالت مجلة سيدتي، إن هاني سعد يعتبر مهندس معماري ورجل أعمال مصري، درس الهندسة المعمارية في جامعة مصر الدولية.

وأشارت إلى أن لديه شقيقان وهو أكبرهما، وتزوج سابقا وأنجب ابنتين وولد وأكد البعض أن الزيجة لم تستمر، وأنه ليس صحيحا أن درة ستصبح "ضرة" لأم أولاده، ولكن البعض الأخر أكد أن الزوجة الأولى منة لا زالت على ذمته.



يمتلك هاني سعد شركة معمارية منذ عام 2003 تحمل اسم Hany Saad innovations للبناء والتصميم والتخطيط والديكور، أنجزت أكثر من 800 مشروع في جميع أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تتنوع ما بين الفيلات السكنية الخاصة والمشاريع التجارية والنوادي والفنادق ومراكز التسوق والمباني الإدارية والمجمعات السكنية، وتبلغ قيمة تلك المشروعات نحو 97 مليون دولار. وفق مجلة سيدتي



وأضافت: "تربطه علاقات صداقة بعدد كبير من النجوم في الوسط الفني، منهم أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، وأمير كرارة وتعرف على درة أثناء حضورها حفل عيد ميلاد".



